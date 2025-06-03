TOGÜ'de "Çocuklarımın Eğitimine Ürettiğim Balımla Destek Olacağım" projesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Çocuklarımın Eğitimine Ürettiğim Balımla Destek Olacağım" projesi hayata geçirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Çocuklarımın Eğitimine Ürettiğim Balımla Destek Olacağım" projesu, Taşlıçiftlik Kampüsü'ndeki Arı Evi'nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin tarıma katkı sunan çalışmalarına dikkat çekti.

Karayaka koyununun ıslahı, fide dağıtımı, arıcılık faaliyetleri ve çiftçi eğitimleri gibi uygulamaların sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak, bölge tarımının daha ileri bir noktaya gelmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, projeye destek veren Tokat İl Özel İdaresi ile üniversite personeline teşekkür etti.