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        Niksar Yolkonaklılar kahvaltıda buluştu

        Tokat Niksar Yolkonak Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen kahvaltı programında Yolkonaklılar bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:23 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:23
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        Niksar Yolkonaklılar kahvaltıda buluştu
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        Tokat Niksar Yolkonak Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen kahvaltı programında Yolkonaklılar bir araya geldi.

        Belediye hizmet binası önünde düzenlenen programa katılan Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Yolkonaklıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Bayramların birlik ve beraberliği artıran, küslüklerin bittiği, dayanışmanın arttığı günler olduğunu belirten Çeçen, organizasyonda emeği geçen Belediye Başkanı Süleyman Özgür ile tüm çalışanlara teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Özgür ise belediye tarafından ilk defa düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberliğe dikkati çekti.

        Hemşehrileriyle buluşmanın heyecanı içerisinde olduğunu dile getiren Özgür, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Programa Niksar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan İnce, MHP Niksar İlçe Başkanı Ali Körükcü, MHP Niksar Belediye Meclis Üyesi Taha Tepebaşı ile vatandaşlar katıldı.

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