Tokat'ta pikaba çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüsün park halindeki pikaba çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde minibüsün park halindeki pikaba çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karayaka beldesine giden Emre Kaan G. (22) yönetimindeki 05 DJ 104 plakalı minibüs, park halindeki 33 AZJ 208 plakalı pikaba çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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