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        Tokat'ta pikaba çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüsün park halindeki pikaba çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 04:54 Güncelleme: 09.06.2025 - 04:54
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        Tokat'ta pikaba çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Tokat’ın Erbaa ilçesinde minibüsün park halindeki pikaba çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Karayaka beldesine giden Emre Kaan G. (22) yönetimindeki 05 DJ 104 plakalı minibüs, park halindeki 33 AZJ 208 plakalı pikaba çarptı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Yaralı sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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