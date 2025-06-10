Tokat'ta, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri düzenlendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri düzenlendi.

Yazı mevkisinde düzenlenen karakucak güreşlerinin ağalığını Başçiftlikli iş insanı Mustafa Kaya kazanarak ilk güreş ağası oldu.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı konuşmada, ilçede 80'li yıllarda bölgenin en büyük karakucak güreşlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Zamana yenik düşen güreş organizasyonları kaybolup gitti. Biz de hem bu memleketin evladı, şehidimiz Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismini yaşatmak hem de özlediğimiz ata sporumuz güreşi bölgemizde tekrar yaşatmak için bu güreşleri düzenleme kararı aldık." dedi.

Yüzlerce güreşçinin katılımıyla gerçekleşen güreşlerin finalinde, Recep Kara ile mücadele eden Fatih Atlı altın kemerin sahibi oldu.

Güreşleri, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ile davetliler izledi.