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        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 20:24 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:24
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        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        S.T. idaresindeki 60 ACK 101 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu Haydarbey mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.T, E.T. ve F.K yaralandı.

        Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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