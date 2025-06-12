GÜNCELLEME - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AA muhabirine, yangında 6 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi.
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