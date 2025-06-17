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        GÜNCELLEME - Tokat'ta amcasının eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Tokat'ta amcasının eşini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:47 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:47
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta amcasının eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı
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        Tokat'ta amcasının eşini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Merkeze bağlı Hasanbaba köyünde 4 gün önce H.Ç. ile amcasının eşi Saliha Ç. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında H.Ç, tabancayla Saliha Ç'ye ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Saliha Ç, kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan H.Ç. ise jandarma ekiplerince saklandığı köydeki boş bir evde yakalandı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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