GÜNCELLEME - Tokat'ta amcasının eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Olayın ardından kaçan H.Ç. ise jandarma ekiplerince saklandığı köydeki boş bir evde yakalandı.

Merkeze bağlı Hasanbaba köyünde 4 gün önce H.Ç. ile amcasının eşi Saliha Ç. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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