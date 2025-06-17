GÜNCELLEME - Tokat'ta amcasının eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı
Tokat'ta amcasının eşini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Tokat'ta amcasının eşini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Merkeze bağlı Hasanbaba köyünde 4 gün önce H.Ç. ile amcasının eşi Saliha Ç. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında H.Ç, tabancayla Saliha Ç'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Saliha Ç, kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan H.Ç. ise jandarma ekiplerince saklandığı köydeki boş bir evde yakalandı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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