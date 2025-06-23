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        GÜNCELLEME - Tokat'ta ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:44 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:44
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Taşocağı Sokak civarında Ahmet K'yi (51) göğüs kısmından bıçaklanmış halde buldu.

        Ahmet K, ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, ağabeyi Ahmet K. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli T.K'yi gözaltına aldı.

        T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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