Pazar ilçesinde şükür duası yapıldı, yemek ikram edildi
Tokat'ın Pazar ilçesinde şükür duası yapıldı, yemek ikram edildi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde şükür duası yapıldı, yemek ikram edildi.
Erkilet ve Tekke mahallelerinin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği şükür duası yemeği bu sene belediye meydanında gerçekleştirildi.
Meydanda şükür duası yapıldı, duanın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.
Pazar Belediyesi, Erkilet ve Tekke Mahalle Muhtarlıkları önderliğinde, vatandaşların desteği ile düzenlenen şükür duası yemeğine Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar da katıldı.
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