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        Pazar ilçesinde şükür duası yapıldı, yemek ikram edildi

        Tokat'ın Pazar ilçesinde şükür duası yapıldı, yemek ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:17
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        Pazar ilçesinde şükür duası yapıldı, yemek ikram edildi
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde şükür duası yapıldı, yemek ikram edildi.

        Erkilet ve Tekke mahallelerinin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği şükür duası yemeği bu sene belediye meydanında gerçekleştirildi.

        Meydanda şükür duası yapıldı, duanın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

        Pazar Belediyesi, Erkilet ve Tekke Mahalle Muhtarlıkları önderliğinde, vatandaşların desteği ile düzenlenen şükür duası yemeğine Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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