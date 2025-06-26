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        Tokat'ta sıcak hava etkili oldu

        Tokat'ta etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:55 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:55
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        Tokat'ta sıcak hava etkili oldu
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        Tokat'ta etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte 32 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla çocuklar, Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi'ndeki süs havuzlarında ve fıskiyelerde serinlemeye çalıştı.

        Çocuklar süs havusunda bir süre yüzdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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