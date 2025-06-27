Tokat'ta yangın çıkan motosiklette hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan motosiklette hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan motosiklette hasar meydana geldi.
Kuyucak Mahallesi'nde M.A'ya ait 60 ADD 781 plakalı motosiklette bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında motosiklette hasar oluştu.
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