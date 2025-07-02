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        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 18:21 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:21
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        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Kızılköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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