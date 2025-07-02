Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Kızılköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
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