Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Fidan idaresindeki 55 ABK 052 plakalı otomobil, Kumçiftlik sapağında Sefer Öztürk yönetimindeki 34 KGP 01 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.