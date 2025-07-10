Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'den yaralı Uzman Çavuş Ferhat Yurtalan'a ziyaret

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olduğu olayda yaralanan Uzman Çavuş Ferhat Yurtalan'ı tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen Tokat'ın Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ferhat Yurtalan, Ankara GATA’da tedavi altına alındı.

Belediye Başkanı Karagöl, Yurtalan'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı askerle sohbet eden Karagöl, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Karagöl, "Milletçe yüreğimizi yakan bu elim olayda şehadete yürüyen 12 kahramanımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden askerlerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im, Mehmetçiklerimizi korusun, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.