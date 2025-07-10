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        Tokat Belediyesi araç filosuna 6 araç ekledi

        Tokat Belediyesi, 5 kamyon ve 1 kazıcı yükleyici aracı, araç filosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:59
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        Tokat Belediyesi araç filosuna 6 araç ekledi
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        Tokat Belediyesi, 5 kamyon ve 1 kazıcı yükleyici aracı, araç filosuna kattı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni 5 kamyon ve 1 kazıcı yükleyici araç alındığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerine işaret ederek, "Makine ekipman parkımızı yenileyeceğimize dair söz verdik, bu sözümüzü de yerine getirmeye devam ediyoruz. İtfaiye araçlarımızı yeniliyoruz, yeni araçlarımızı Tokat'ımıza kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

        Tokat Belediyesinin Türkiye'nin en donanımlı ve teknik ekipman açısından güçlü belediyelerinden biri olma yolunda ilerlediğini anlatan Yazıcıoğlu, "Yeni teknik donanımlı araçlarımızı Tokat Belediyemize kazandırmaya devam edeceğiz. Üretken belediyecilik anlayışıyla şehrimizin her alanda daha güçlü, modern ve hızlı hizmet alabilmesi için araç filomuzu geliştirmeye yönelik çalışmalarıma hız kesmeden devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tokat'ımıza hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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