Tokat'ta kanala yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde kanala yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kanala yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.G. (41) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Direkli köyü Talazan mevkisinde yol kenarındaki kanala devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Motosiklet sürücünün cenazesi, Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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