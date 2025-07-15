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        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, eski tekel işletme binasını inceledi

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, belediyeye ait Makine İkmal Müdürlüğünün bulunduğu hangar ve depolar ile eski tekel işletme binasını akademisyenlerle inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 09:17 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:17
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        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, eski tekel işletme binasını inceledi
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        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, belediyeye ait Makine İkmal Müdürlüğünün bulunduğu hangar ve depolar ile eski tekel işletme binasını akademisyenlerle inceledi.

        Karagöl, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Asım Divleli, öğretim görevlisi Müberra Genç ve öğretim görevlisi Emin Selçuk Taşar, Makine İkmal Müdürlüğü ve eski tekel işletme binasında inceleme gerçekleştirdi, hangar ve depoların şehre kazandırılabilmesi adına yapılabilecek uygulamalar değerlendirildi.

        Karagöl, Makine İkmal Müdürlüğünün de yer aldığı depolar ve hangarların şehirle yeniden bütünleşmesi için yeni fikirler, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda eskiden tekel ambarları olarak kullanılan Makine İkmal Müdürlüğümüzün yer aldığı hangarlar, depolar ve şehir merkezimizdeki tekel işletme binalarını kıymetli akademisyenlerimiz ve OKA Genel Sekreterimizle inceledik. Yapılabilecek uygulamalar üzerine verimli bir fikir alışverişinde bulunduk. Fikirleri ile bu yola ilk taşları döşememize yardım edecek." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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