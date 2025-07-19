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        Tokat ve Gaziantep arasında sanayi, gastronomi ve turizmde iş birliği protokolü

        Türkiye'nin sanayi ve gastronomi alanında öne çıkan şehirlerinden Gaziantep ile Tokat arasında kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 19.07.2025 - 09:59
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        Tokat ve Gaziantep arasında sanayi, gastronomi ve turizmde iş birliği protokolü
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        Türkiye'nin sanayi ve gastronomi alanında öne çıkan şehirlerinden Gaziantep ile Tokat arasında kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, kentteki bir otelde düzenlenen programda, Gaziantep ile Tokat arasındaki kültürel benzerliklere değindi.

        Her yıl Gaziantep'e gidip kültürel değerlerini gördüğünü belirten Köklü, "Bugün ise Gaziantep heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımız Fatma Şahin'in sunduğu yatırım önerileri ve teşviklerini dikkatle dinledik. Bu iş birliği, Tokat'ın kalkınma yolculuğunda önemli dönüm noktası olacaktır." dedi.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da Gaziantep'in gastronomisiyle, tarihi ve turizmiyle büyük aşama kaydettiğini vurgulayarak, "Bu enerjiden Tokat olarak biz de nasiplenmek istiyoruz. Biz de kültür, bir gastronomi şehriyiz. Tokat'ın kabuğunu kırmasının tam zamanı. Bu iş birliği bize büyük vizyon katacaktır." diye konuştu.

        Daha sonra yapılan söyleşinin ardından iki şehir arasında sanayi, gastronomi ve turizm alanlarında gerçekleştirilecek iş birliğinin protokolü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Tokat Belediye Başkanı Mehmet Yazıcıoğlu tarafından imzalandı

        Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile iş insanları ve belediye başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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