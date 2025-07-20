Tokat'ta park halindeki traktörden düşen çocuk öldü
Tokat'ın Pazar ilçesinde oynadığı park halindeki traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde oynadığı park halindeki traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Çayköy köyünde park halindeki traktörde oynayan 2 yaşındaki A.S.Ö, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Küçük çocuk kaldırıldığı Pazar İlçe Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.