GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta kayıp iki kuzenin cesetleri Kelkit Çayı'nda bulundu

Devam eden çalışmalar sonucunda Dilek Ateş'in cesedi de kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağındaki Kelkit Çayı'nın kenarında bulundu.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Kelkit Çayı'nda yapılan aramada Zafer Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı.

İhbar üzerine polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bindikleri 59 RA 694 plakalı otomobili Kelkit Çayı'nın kenarında buldu.

İlçede yaşayan kuzenler Dilek (22) ve Zafer Ateş'ten (24) dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, durumu polise bildirdi.

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