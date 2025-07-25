Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.
Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.
Tokat Havalimanı yakınlarında bulunan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, havalimanı itfaiyesi, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.
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