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        Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 19:06 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:06
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        Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü
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        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.

        Tokat Havalimanı yakınlarında bulunan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, havalimanı itfaiyesi, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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