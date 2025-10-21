Pazar'da muhtarlar Kaymakam ve Belediye Başkanını ziyaret etti

Pervanlar, burada yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi üstleniyor. Belediyemizle uyum içinde çalışan, istişareye açık ve çözüm odaklı muhtarlarımız sayesinde Pazar'da birlikte yönetim anlayışını başarıyla sürdürüyoruz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, özverili emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Pazar Kaymakamlığındaki görüşmenin ardından muhtarlar, Belediye Başkanı Pervanları ile yemekte bir araya geldi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde muhtarlar Kaymakam Ramazan Teke ve Belediye Başkanı Şerafettin Pervanları'ı ziyaret etti.

