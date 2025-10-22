Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:14 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi.

        Trafik eğitim pistinde Başçiftlik Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim kapsamında trafik eğitimi ve genel trafik kuralları, sürücü trafik eğitimi, trafik ışıklarının kullanımı, sürücü ve yaya güvenliği alanlarında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Telefonla aradığı kadını 1,5 milyon TL'lik ziynet eşyasını alarak dolandıra...
        Telefonla aradığı kadını 1,5 milyon TL'lik ziynet eşyasını alarak dolandıra...
        Tokat'ta 608 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Tokat'ta 608 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, kentte süren çalışmaları yerinde inceled...
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, kentte süren çalışmaları yerinde inceled...
        Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Büyükyurt, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı z...
        Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Büyükyurt, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı z...
        TOGÜ'deki dil kafede öğrenciler İngilizce konuşmayı öğreniyorlar
        TOGÜ'deki dil kafede öğrenciler İngilizce konuşmayı öğreniyorlar
        Tokat'ta ambulans helikopter vücudunda yanıklar oluşan kişi için havalandı
        Tokat'ta ambulans helikopter vücudunda yanıklar oluşan kişi için havalandı