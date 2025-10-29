Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, il merkezinde suça sürüklenen çocuk E.P'yi üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakaladı.
E.P'nin ifadesi doğrultusunda B.D'nin ikametine operasyon düzenleyen polis ekipleri, burada da bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.D. ve E.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan B.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
