Tokat'ta uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
H.G idaresindeki 60 CN 381 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçura devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki N.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
