Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta yaşlı kadın dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nazmiye Demirel, telefonla dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 20:34 Güncelleme: 31.10.2025 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta yaşlı kadın dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nazmiye Demirel, telefonla dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu.

        Ayvaz Mahallesinde yaşayan Demirel'i telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, kadını bankaya yönlendirdi.

        Durumu fark eden Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının evine giderek uyarılarda bulundu.

        Polis ekipleri, yaşlı kadını 1 milyon lira dolandırmaktan kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tokat'ta uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        TOGÜ'de "Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi"
        TOGÜ'de "Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi"
        TOGÜ Ebelik Bölümü akademisyenlerinden meme kanseri farkındalık etkinliği
        TOGÜ Ebelik Bölümü akademisyenlerinden meme kanseri farkındalık etkinliği
        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Tokat Valisi Köklü'nün eşi Yasemin Köklü'den rahatsızlanan şehit babasına z...
        Tokat Valisi Köklü'nün eşi Yasemin Köklü'den rahatsızlanan şehit babasına z...
        Turhal Atatürk Ortaokulu'nun kütüphanesi yenilendi
        Turhal Atatürk Ortaokulu'nun kütüphanesi yenilendi