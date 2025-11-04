Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ormanlar hazan renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 09:23 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ormanlar hazan renklerine büründü.

        Yeşilyurt ilçesinde Karagöz-Göllüalan köy yolu olarak bilinen Özderesi bölgesinde sonbahar ayları ile sararan bitki örtüsü, dron ile görüntülendi.

        Kasım ayında sarı rengin tonlarına bürünün ormanlar, güzel manzara oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki 149 bin TL'lik borcu öd...
        Tokat'ta hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki 149 bin TL'lik borcu öd...
        Tokat'ta ehliyetsiz sürücü otomobille gölete düştü
        Tokat'ta ehliyetsiz sürücü otomobille gölete düştü
        Tokat'ta gölete düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tokat'ta gölete düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME - Tokat'ta bir çifti telefonla dolandıran 2 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Tokat'ta bir çifti telefonla dolandıran 2 zanlı tutuklandı
        Tokat'ta bir çifti telefonla dolandıran 2 zanlı yakalandı
        Tokat'ta bir çifti telefonla dolandıran 2 zanlı yakalandı
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü