Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Belediyesinden ücretsiz çamaşırhane hizmeti

        Tokat Belediyesince hayata geçirilen çamaşırhaneden öğrenciler, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:36 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediyesinden ücretsiz çamaşırhane hizmeti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Belediyesince hayata geçirilen çamaşırhaneden öğrenciler, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni açılan çamaşırhane Tokat'ta yaşayan üniversite ve ortaöğretim öğrencileri ile yurtta kalan gençlere ücretsiz hizmet verecek.

        Ayrıca 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar da bu imkandan faydalanabilecek. Vatandaşlar, çamaşırhaneye hem çevrim içi hem de fiziksel olarak kayıt yaptırarak hizmetten yararlanabilecek.

        Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı'nda bulunan Tokat Belediye çamaşırhanesinde 6 çamaşır makinesi, 3 kurutma makinesi ve 2 ütü istasyonu bulunuyor.

        Çamaşırlar yıkanıp kurutulduktan sonra ütüleniyor, dolaplara yerleştirilerek teslimata hazır hale getiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çamaşırhanenin öğrenciler ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyacına cevap verdiğini vurgulayarak, "Yurtta kalan gençlerimiz burada çamaşırlarını ücretsiz olarak yıkatabilecek. Aynı şekilde yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın eşyaları da ekiplerimiz tarafından evlerinden alınacak, temizlenip tekrar kendilerine teslim edilecek. Tokat Belediyesi olarak vatandaşımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetleri artırmayı sürdüreceğiz. Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ta sadece sorunları konuşan değil, çözüm üreten bir belediye olmaya devam edeceğiz. Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor

        Benzer Haberler

        Durdurulan TIR'dan 11 kaçak göçmen çıktı
        Durdurulan TIR'dan 11 kaçak göçmen çıktı
        Almus Kaymakamı Çömen, jandarmayı ziyaret etti
        Almus Kaymakamı Çömen, jandarmayı ziyaret etti
        Tokat'ta tırda 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Tokat'ta tırda 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Tokat'ta ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu
        Tokat'ta ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu
        Tokat'ta 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Tokat'ta 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı