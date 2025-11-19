Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.

Jandarma ekipleri 18 Mayıs 2024'te bir ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine gidip içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Sanıklar savunmalarında, patlamayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürüp tahliyelerini talep etti. Duruşmada 3 kişi tanık olarak dinlendi.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'daki, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

