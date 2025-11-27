Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        "Merdo" adını verdiği tilki ve ailesini elleriyle besliyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Aşur Koçak, bağ evine gelen tilkileri elleriyle besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:08
        "Merdo" adını verdiği tilki ve ailesini elleriyle besliyor
        Emekli sıhhi tesisat ustası Koçak, bir süre önce Fırtman mevkisindeki bağ evinin etrafına tilki geldiğini fark etti.

        Tilki için etrafa yiyecek bırakan Koçak, zaman içinde tilkilerin sayısının arttığını gördü.

        İlk gelen ve kendisine yaklaşan tilkiye cesaretinden dolayı "Merdo" adını veren Koçak, artık masasına kadar gelen tilkileri elleriyle besliyor.

        - "Benden kaçmıyorlar, alıştılar"

        Aşur Koçak, AA muhabirine, 2006 yılında Zile Belediyesinden emekli olduğunu söyledi.

        Emekli olduktan sonra bağ evine her gün gittiğini anlatan Koçak, "Bağ evine son zamanlarda tilkiler gelmeye başladı. Tilkileri besliyorum. Onlara aşığız. Onlar da bizi bırakmıyor. Tabii ekolojik denge bozulunca ister istemez bu hayvanlar aç kalıyor. Yoksa yabani hayvan buraya kolay kolay gelmez. Altı ay önce uzaktan gelmeye başladı. Merdo, daha yakın gelmeye başladı. Daha sonra masamıza kadar geldi. Çok sevdi bizi, bırakmıyor. Hemen her gün geliyor. Et getirip veriyoruz, kemik, ekmek getiriyoruz." dedi.

        Zamanla tilkilerin kendisine alışmaya başladığını söyleyen Koçak, "Benden kaçmıyorlar, alıştılar. Diğerlerini de aldı geldi işte. Biz de onları çok seviyoruz. Doğanın bir parçası, can. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Koçak, tilkilerle arasında bir bağ oluştuğunu dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

        "Tilkilerden dolayı tavuk besleyemiyoruz. O da kalsın diyoruz. Önemli olan bu hayvanlara bakabilmemiz. Tilkileri beslememden dolayı olumlu da olumsuz da baya tepkiler oldu. Çevre köylerden 'Bizim tavuklarımızı kaçırıyor, götürüyor.' dediler ama katlanacaklar çünkü bunlar aç kalıyorlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

