Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 20:49 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        H.A. yönetimindeki 06 DA 5456 plakalı otomobil, D-100 kara yolu otogar kavşağında Ç.B. idaresindeki 60 EY 294 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan Ö.A. ve A.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise yakınlarda bulunan bir işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin çarpışması görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Erbaa Belediyesi yaklaşık 2 milyar liralık yatırım projelerini tanıttı
        Erbaa Belediyesi yaklaşık 2 milyar liralık yatırım projelerini tanıttı
        Tokat'ta 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi
        Tokat'ta 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi
        Tokat Genç Çiftçi Akademisi programı başladı
        Tokat Genç Çiftçi Akademisi programı başladı
        Tokat'ta 55 bin sentetik ecza ele geçirildi
        Tokat'ta 55 bin sentetik ecza ele geçirildi
        TOGÜ'de değişen dünya ve eğitim söyleşisi düzenlendi
        TOGÜ'de değişen dünya ve eğitim söyleşisi düzenlendi
        Başçiftlik Belediyesince cadde, sokak, meydan ve park temizliği yapıldı
        Başçiftlik Belediyesince cadde, sokak, meydan ve park temizliği yapıldı