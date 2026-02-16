Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
H.A. yönetimindeki 06 DA 5456 plakalı otomobil, D-100 kara yolu otogar kavşağında Ç.B. idaresindeki 60 EY 294 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Ö.A. ve A.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise yakınlarda bulunan bir işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin çarpışması görülüyor.
