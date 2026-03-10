Ticaret Bakanı Bolat Tokat'ta konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "23 yılımızda esnafımıza 776 milyar Türk lirası finansman destek paketlerini kullandırdık. Bunun karşılığı, bugün itibarıyla 17-18 milyar dolar yapıyor." dedi.



Bolat, Tokat'ta Yağıbasan Medresesi'nde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hükümetlerinin beşinci bölge yatırımı için her yeni yatırımda çalışan başına sigorta prim desteği sağladığını söyledi.



İşverenlere istihdamı koruma teşviki verildiğini belirten Bolat, "Bu teşviklerin Tokat ve benzeri birçok ilde yatırımları çekmekte oldukça cazip olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda ihracat teşvikleri veriyoruz. Tokat'a geçen yıl 9,7 milyon lira ihracat hibe desteği verdik. Bunun yanında Türk Eximbank ihracat kredisi ve sigortası olarak 12,5 milyon dolar Tokat'taki firmalara ihracat kredi desteği verdik." diye konuştu.



Tokat'ta esnafa yüzde 50 faiz indirimli 7,5 milyar lira esnaf kredisi sunduklarını anlatan Bolat, şöyle devam etti:



"Bu anlamda geçen yıl bu rakam 940 milyon liraydı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanımız Abdülkadir Akgül ile konuştum. Yarın sabahtan itibaren de esnafımıza dağıtılmak üzere 100 milyon lira esnaf kredisi gönderilecek. Finansman maliyeti, piyasa şartlarının yarısı oranındadır. 1 Ocak itibarıyla finansman maliyeti yüzde 20'ye düşürülmüştür. 6 ayda bir ödemeli 4 yıl süresi var. Esnafımızın bolca faydalandığı çok önemli bir destek mekanizması. 23 yılımızda esnafımıza 776 milyar Türk lirası finansman destek paketlerini kullandırdık. Bunun karşılığı, bugün itibarıyla 17-18 milyar dolar yapıyor. Bizden önce finansman sübvansiyonu yüzde 20 idi. Bizim dönemimizde yüzde 50'ye yükseltildi."



Tokat'ta yakın zamanda gümrük il müdürlüğü açmak istediklerini belirten Bolat, en kısa zamanda yer belirlemesi yapılarak gümrük müdürlüğünü ilan edeceklerini dile getirdi.



Dünyada durumun çok parlak olmadığına dikkati çeken Bolat, "Dünyanın önemli uluslararası kuruluşlarında büyük sarsıntılar yaşanıyor. Dünya ekonomisinde ciddi durgunluk var. Bir de üstüne her tarafta savaş rüzgarları esiyor. Kuzeyimizdeki savaş 4 yılı geçti. Bizi çok ciddi manada etkileyen bir savaştı. İsrail'in Gazze'deki soykırımı... İsrail'e ticaret sınırlaması ambargosu uyguluyoruz 2 Mayıs 2024'ten beri." diye konuştu.



Toplantıya Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile iş insanları katıldı.



Toplantı öncesinde Tokat Valiliğini, Belediye Başkanlığını, AK Parti ile MHP il başkanlıklarını ziyaret eden Bolat, daha sonra kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.







