Ahırından 200 kilo satılmaya hazır tel çıktı

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir şüphelinin evinde 200 kilo satılmaya hazır hurda tel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sulusaray ilçe merkezinde bulunan Malum Seyit Tekke mahallesindeki bir ev ve eklentisi olan ahırda satılmaya hazır vaziyette hurda bakır kablolarının bulunduğu tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyonda şahsın ikamet ve eklentilerinde, 150 kg hurda bakır tel, 43 kg çelik tel, 4,5 kg alüminyum saç parçaları ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

TOKAT 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.