Aç kalan köpekler için topyekun seferberlik

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde sanayi esnafı, zorlu kış şartlarında aç kalan köpekleri besledikleri videoyu sosyal medyada paylaşınca ilçede topyekun seferberlik başladı.

Reşadiye ilçesinde bulunan ATA Küçük Sanayi Sitesinde bazı esnaflar aç kalan sokak köpeklerine her gün yiyecek bırakmaya başladı. Grup halinde dolaşan ve aralarında çok sayıda yavrunun da bulunduğu köpekleri besleyen esnaflar, sevimli hayvanların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Hızla yayılan paylaşıma ilçede görev yapan öğretmenler başta olmak üzere her kesimden vatandaş destek vermeye başladı. Yavru köpeklere yuva da yapan vatandaşlara ilçedeki restoranlar da günlük olarak artan yiyeceklerini vererek destek vermeye başladı. Kampanyaya destek veren vatandaşlardan birisi olan Türkçe Öğretmeni Erol Özden, “Bu yavrulardan bir esnaf arkadaşımız sayesinde haberdar olduk. Sağ olsun O’nun sayesinde buraya gelip gitmeye başladık. Öğretmen arkadaşlarımız da bizim bu çalışmamızı fark edince, Onlar da katkıda bulunmaya başladılar. Yaklaşık 20 gündür, 25 gündür buraya gelip gidiyoruz. Yavrular da biraz toparlandı, Onlara bir yuva da yaptık aynı zamanda. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TOKAT 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:17

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