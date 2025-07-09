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        Haberler Sağlık Tokat'ta KKKA hastalığı: 3 kişi tedavi görüyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:09
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        Tokat'ta KKKA hastalığı: 3 kişi tedavi görüyor
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        Vücutlarına yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

        KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

        TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne 1 Ocak-9 Temmuz'da ise vücuduna kene yapışan 34 kişi başvurdu.

        Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 29'u taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

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