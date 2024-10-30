Tokat'ta havaya ateş açan 38 düğün magandasına adlı işlem
Tokat'ta jandarma ekipleri, düğünlerde hayaya ateş açanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, 38 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nca "Kendi Sevincinizi, Başkalarının Gözyaşına Çevirmeyiniz" anlayışıyla, sorumluluk bölgesinde, düğün, nişan, eğlencelerde silahla havaya ateş edilmesi, olaylarının önlenmesi için çalışma başlatıldı.
Ekipler, 38 adrese operasyon yaptı. Operasyonda 16 ruhsatlı, 8 ruhsatsız, çeşitli çap ve ebatlarda toplam 24 tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 27 şarjör, 1595 çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi. 38 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
*Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.