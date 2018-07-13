Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın iki gün önce hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, AFAD ve jandarma ekiplerine köylüler de destek veriyor.

AA'nın haberine göre, arama çalışmalarında Samsun AFAD'dan gelen "Abrek", "Mali" ile "Chi chi" isimli köpekler ve Jandarma Arama Kurtarma'nın (JAK) "Mavi" isimli arama köpeği de kullanılıyor.

JAK ekipleri bugün dere kenarında arama yaptı.

Havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verildi.