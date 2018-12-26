Tokat'ta yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Tokatlılar tarafından araştırılıyor. Tokat Valiliği kar tatilini açıkladı. Tokat'taki kar yağışının yoğun olması nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Peki Tokat'ta okullar kaç gün tatil edildi? Tokat'ta yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

TOKAT'TA OKULLARA KAR TATİLİ

Tokat’ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, olumsuz hava koşulları nedeni ile il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildiğini kaydetti.

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat’ta öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Tokat Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Tokat’ta yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

TOKAT HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA 15.00 - 18.00 1 1 90 5 21 ÇARŞAMBA 18.00 - 21.00 0 -2 92 5 21 ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00 -1 -1 93 4 20 PERŞEMBE 24.00 - 03.00 -2 -2 93 4 17 PERŞEMBE 03.00 - 06.00 -4 -4 93 3 16 PERŞEMBE 06.00 - 09.00 -4 -4 91 3 15 PERŞEMBE 09.00 - 12.00 -2 -2 87 4 17 PERŞEMBE 12.00 - 15.00 -1 -1 81 2 16 PERŞEMBE 15.00 - 18.00 -1 -1 82 1 16 PERŞEMBE 18.00 - 21.00 -2 -2 87 3 18 PERŞEMBE 21.00 - 24.00 -2 -2 87 4 17

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