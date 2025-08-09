Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki evli çift öldü | Son dakika haberleri

        Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki evli çift öldü

        Tokat'ta otomobilin çarptığı motosiklet, 50 metre sürüklenerek devrildi. Feci kazada motosiklette bulunan evli çift hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 00:53 Güncelleme: 09.08.2025 - 00:53
        Tokat'ta evli çift, trafik kazasında öldü
        Tokat'ta, dün akşam saatlerinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda Cengiz Albay yönetimindeki motosiklete, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İ.B. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, çarptı.

        Motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MOTOSİKLETTEKİ EVLİ ÇİFT, KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; Cengiz Albay (63) ile arkasındaki eşi Muazzez Albay (56), kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #haberler
        #TOKAT
        #Son dakika haberler
