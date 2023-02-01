Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre; kaza saat 05.30 sıralarında Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde meydana geldi.
KAYGANLAŞAN YOLDA DEVRİLDİ
Van'dan Samsun'a seyir halinde olan Cemalettin Ruhhan idaresindeki yolcu otobüsü bölgedeki kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
MUAVİN ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YOLCU YARALANDI
Kazada otobüs muavini Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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