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Tokat vaka sayısı kaç oldu? Tokat'ta alınan yeni önlemler neler?

Tokat vaka sayısı kaç oldu? Sorusu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı her hafta son bir haftanın 100 bindeki vaka sayısını paylaşıyor. Buna göre son bir haftada ciddi bir artış yaşayan Tokat ilimizde yeni önlemler alınmasına karar verildi. Peki, Tokat vaka sayısı kaç oldu? Tokat'ta alınan yeni önlemler neler? İşte 15-21 Şubat haftası Tokat vaka sayısı

Tokat vaka sayısı kaç oldu? Tokat'ta alınan yeni önlemler neler?
DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu tabloya göre, 15-21 Şubat'ta oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta, İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı. Vali Ozan Balcı, 10 gün süresince düğün ve nikahların ertelendiğini, spor salonları ve hayvan pazarlarının ise kapatıldığını söyledi.

TOKAT'TA VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat aldı. Tokat, geçen hafta 118,52 ile 8'inci sıradayken, bu hafta 149,20 ile 6'ncı sıraya yükseldi.

TOKAT'TA ALINAN YENİ ÖNLEMLER NELER?

Vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte il genelinde yeni tedbirler alındı. Tokat'ta, 10 gün süreyle düğün ve nikahlar ertelendi ayrıca spor salonları ile hayvan pazarları kapatıldı.

'CENAZE VE TAZİYELERDE DİKKAT ETMEMİZ LAZIM'

Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu da Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Denetimler sonrası Vali Ozan Balcı, İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Balcı, il genelindeki vaka artışının taziyelerden kaynaklandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın özellikle hafta sonu yasaklarına dikkat etmelerini istiyoruz. Cenazelerde ve taziyelerde dikkat etmemiz lazım çünkü en çok bu sebepten kaynaklanıyor. Bunlara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuyla alakalı bir kısım kararlar aldık. 10 gün boyunca hayvan pazarlarını kapatacağız. 10 gün boyunca düğün ve nikahların yapılmasını istemiyoruz. Bununla ilgili karar aldık. Bizim Tokat'ta sayımız artmaya başladı. İlk 10'dayız, bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

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