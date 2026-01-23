ARSALAR NEREDE?

Muhammen bedeli 15 milyar 771 milyon 947 bin 282 lira olan toplam 3 milyon 607 bin 91 metrekare büyüklüğündeki Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 243 arsa açık artırmayla satılacak.