TOKİ 29 ilde 243 arsa satıyor: 243 arsa satışı ne zaman, vade ve peşin ödeme seçenekleri nasıl?
TOKİ, 29 ilde yer alan 243 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Muhammen bedeli 15 milyar 710 milyon 745 bin 302 lira olan toplam 3 milyon 597 bin 376 metrekare büyüklüğündeki arsalar İstanbul ve Ankara'da yapılacak müzayede ile sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ 29 ilde 243 arsa ne zaman ve nerede satılacak?
TOKİ 29 ilde 243 arsayı satacak. Alıcılar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsaları, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ödeme seçeneği ile satın alabilecek. Peşin ödemelere ise yüzde 15 indirim uygulanacak. İşte, TOKİ 243 arsa satışına dair tüm detaylar
TOKİ 29 İLDE 243 ARSA NE ZAMAN VE NEREDE SATILACAK?
TOKİ, 29 İlde 243 arsayı 3 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemiyle satacak. Satış aşağıdaki adreslerde yapılacak:
- Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara
- TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece/İstanbul
ÖDEME PLANI NASIL?
- Yüzde 25 peşinat 48 ay vade
- Peşin alımlarda yüzde 15 indirim
ARSALAR NEREDE?
Muhammen bedeli 15 milyar 771 milyon 947 bin 282 lira olan toplam 3 milyon 607 bin 91 metrekare büyüklüğündeki Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 243 arsa açık artırmayla satılacak.