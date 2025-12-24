Habertürk
        TOKİ 37 ilde 252 arsa satışı için geri sayım: TOKİ 252 arsa satışına katılım kuralları nedir, ödeme planı belli mi?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan 37 ildeki toplam 252 arsayı satışa sunma kararı aldı. Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalelerde arsalar, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek müzayedeler aracılığıyla yatırımcılarla buluşturulacak. Satışlara katılmak isteyenlerin ise ihale öncesinde 100 bin TL'den başlayıp 10 milyon TL'ye kadar çıkan katılım teminatını yatırmaları şart koşuluyor. Peki, TOKİ'nin 252 arsalık satışı hangi tarihlerde ve nerede yapılacak, ödeme planı belli mi?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 37 ilde bulunan toplam 252 arsayı satışa sunmak üzere tüm hazırlıklarını tamamladı. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek açık artırmalar sayesinde alıcılar, tercih ettikleri arsaya 48 aya varan taksit seçenekleriyle sahip olabilecek. Ödemesini peşin yapmayı seçenler için ise yüzde 15 oranında indirim uygulanacak. İşte, TOKİ arsa satışına dair detaylar

        TOKİ 37 İL 252 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        - İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara

        ARSALAR NEREDE?

        Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş, Aydın, Balıkesir.

        TOKİ 37 İL 252 ARSA ÖDEME PLANI

        - Yüzde 25 peşin, 48 ay vade

        - Yüzde 40 peşin, 36 ay vade

        - Peşin ödemede yüzde 15 indirim

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

        Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

        Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

        Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

        Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

        Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

