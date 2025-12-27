Habertürk
        TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satışı yapıyor: 89 konut ve 442 iş yeri satışı ne zaman yapılacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satışı yapıyor: 89 konut ve 442 iş yeri satışı ne zaman yapılacak?

        TOKİ, 40 ilde yer alan 89 konut ve 442 iş yeri olmak üzere toplam 531 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Üç gün sürecek müzayede, Ankara ve İstanbul'daki TOKİ binalarında düzenlenecek olup, isteyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Öte yandan, katılımcıların gayrimenkul bedeline göre 1 milyon TL'ye ulaşabilen katılım teminatını da ödemesi gerekecek. İşte, TOKİ'nin 40 ilde 531 gayrimenkul satışına ilişkin detaylar…

        Giriş: 27.12.2025 - 12:13 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:13
        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde toplam 531 gayrimenkulün satışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Satış kapsamında 89 konut ve 442 iş yeri, üç gün sürecek açık artırma yöntemiyle alıcılarını bulacak. Ayrıca ilgililer, muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden de teklif verebilecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı ve tarihine ilişkin merak edilenler…

        TOKİ 40 İLDE 531 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

        TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satışını 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da yapacak. Müzayede şu adreslerde düzenlenecek:

        Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara

        TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece/İstanbul

        GAYRİMENKULLER NEREDE?

        89 konut; Adana, Bitlis, İstanbul ve Nevşehir'de,

        442 iş yeri ise: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta yer alıyor.

        TOKİ 531 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI

        42 iş yeri yüzde 10 peşin 96-120 ay vade ve yüzde 30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.

        89 konuta ise yüzde 25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,

        Muhammen bedeli 2.500.000 – 3.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

        Muhammen bedeli 4.000.000 - 6.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,

        Muhammen bedeli 7.000.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 600.000.-(Altıyüzbin) TL

        Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL ödenmesi gerekiyor.

