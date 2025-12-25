TOKİ, 40 ilde 89 konut ve 442 iş yeri olmak üzere toplamda 531 gayrimenkulü satıyor. Üç gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul TOKİ binalarında gerçekleşecek, isteyenler çevrim içi teklif de verebilecek. İşte, TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satışı hakkında detaylar