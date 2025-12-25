TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satıyor: 531 gayrimenkul satışı ödeme planı ve tarihi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 531 gayrimenkulü satmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 89 konut ve 442 iş yeri üç gün sürecek açık artırma ile sahiplerini bulacak. Öte yandan alıcılar 'muzayede.emlakyonetim.com.tr' üzerinden de teklif verebilecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı ve tarihi
TOKİ, 40 ilde 89 konut ve 442 iş yeri olmak üzere toplamda 531 gayrimenkulü satıyor. Üç gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul TOKİ binalarında gerçekleşecek, isteyenler çevrim içi teklif de verebilecek. İşte, TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satışı hakkında detaylar
TOKİ 40 İLDE 531 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satışını 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da yapacak. Müzayede şu adreslerde düzenlenecek:
Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara
TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece/İstanbul
GAYRİMENKULLER NEREDE?
89 konut; Adana, Bitlis, İstanbul ve Nevşehir'de,
442 iş yeri ise: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta yer alıyor.
TOKİ 531 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI
42 iş yeri yüzde 10 peşin 96-120 ay vade ve yüzde 30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.
89 konuta ise yüzde 25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,
Muhammen bedeli 2.500.000 – 3.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 4.000.000 - 6.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 7.000.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 600.000.-(Altıyüzbin) TL
Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL ödenmesi gerekiyor.