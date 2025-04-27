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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 43 ilde 383 arsa satışı ne zaman, nerede, arsalar hangi ilde, katılım bedeli ne kadar, çevrim içi teklif verilir mi?

        TOKİ 43 ilde 383 arsa satıyor: TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 43 ilde 383 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Açık artırma yöntemi ile sahibini bulacak arsalara çevrim içi teklif de verilebilecek. Alıcılar, katılım teminatı bedelini ödedikten sonra müzayede katılabilecek ve arsalar yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ödeme planı ile alıcı bulacak. Peki, TOKİ arsaları nerede, satış ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ 43 il 383 arsa satışına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:12
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        TOKİ 43 ilde 383 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırmada alıcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin ve 24 ay vade planı ile satın alabilecek. İnternet üzerinden de teklifin verilebileceği müzayedeye katılım sağlamak için alıcıların, belirlenen katılım tutarını ödemesi gerekiyor. İşte, TOKİ 43 ilde 383 arsa satışı...

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        TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

        TOKİ arsa satışı 7-8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Müzayedenin yapılacağı adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/AnkaraAyrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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        TOKİ ARSALARI HANGİ İLLERDE?

        İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Van, Kütahya, Yozgat, Bitlis, Ankara, Erzurum, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Samsun, Amasya, Uşak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray, Manisa, Eskişehir, Tunceli, Deenizli, Yalova, Şırnak, Bingöl, Mardin, Niğde, Trabzon, Gümüşhane, Kayseri, Konya.

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        TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

        Alıcılar istedikleri arsaya yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ödeme planı ile sahip olabilecek.

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        TOKİ ARSA SATIŞI MÜZAYEDESİ İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN TEMİNAT TUTARI NE KADAR?

        Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde;

        Muhammen Bedeli 150.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,

        Muhammen Bedeli 150.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 45.000 TL,

        Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 245.000 TL,

        Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

        MuhammenBedeli 38.000.001 TL ile 250.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 9.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 250.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 50.000.000 TL katılım teminatı ödemesi gerekiyor.

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