Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 43 ilde 825 arsa satışı ne zaman, saat kaçta başlıyor, ödeme planı nedir, arsalar hangi illerde?

        TOKİ, 43 ilde 825 arsa satışı bugün başlıyor! TOKİ arsa satışı saat kaçta?

        TOKİ, konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki 825 arsayı bugün yapılacak açık artırma ile satıyor. Ankara ve İstanbul'da aynı anda gerçekleşecek satışa, çevrim içi katılmak da mümkün olacak. İşte, TOKİ 825 arsa satışı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 07:42 Güncelleme: 27.11.2024 - 07:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 43 ilde 825 arsa satışı bugün başlıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak açık artırmaya, 'www.emlakmuzayede.com.tr' web sitesi üzerinden de teklif verilebilecek. Muhammen bedeli 19 milyar 578 milyon 45 bin 579 lira olan arsa listesinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirler de yer alıyor. Peki, TOKİ arsa satışı saat kaçta başlıyor?

        2

        TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;

        27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

        3

        28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

        29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

        4

        TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

        Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        5

        TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;

        Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

        Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı
        İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Dünya genelinde HIV enfeksiyonuyla yaşayan 9,3 milyonu tedaviye erişemiyor
        Dünya genelinde HIV enfeksiyonuyla yaşayan 9,3 milyonu tedaviye erişemiyor