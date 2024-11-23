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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 43 ilde 849 arsa açık artırma tarihi saati, ödeme planı, geçerli olduğu iller

        TOKİ, 43 ilde 849 arsayı açık artırmayla satacak! TOKİ arsa satışı ne zaman?

        TOKİ, muhammen bedeli 19 milyar 850 milyon 419 bin 710 lira olan toplam 8 milyon 476 bin 338 metrekare büyüklüğündeki 849 arsayı satışa çıkarıyor. İstanbul, İzmir, Ankara dahil olmak üzere 43 ilde yer alan arsalar, üç gün sürecek açık artırma yöntemi ile satılacak. İşte, TOKİ 43 ilde 849 arsa satışına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 23.11.2024 - 09:50
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        TOKİ, 43 ilde 849 arsayı satışa çıkarıyor. Alıcılar; konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illeri kapsıyor? İşte, detaylar...

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        TOKİ 43 İLDE 849 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;

        27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

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        28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

        29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

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        TOKİ 43 İLDE 849 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

        Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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        TOKİ 43 İLDE 849 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;

        Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

        Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

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