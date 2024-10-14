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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 47 ilde iş yeri ve konut satıyor! TOKİ 369 gayrimenkul satışı tarihi, satış yeri, ödeme planı, satış illeri

        TOKİ 47 ilde iş yeri ve konut satıyor! TOKİ 369 gayrimenkul satışı tarihi ve yeri

        TOKİ, 47 ilde; 151'i konut, 218'i iş yeri olmak üzere 369 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satıyor. Alıcılar, yüzde 15 ile 25 arasında değişen peşinatı ödeyerek, kalan borcunu 60 ile 120 ay arasında vadelendirebilir. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...

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        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 09:06 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:06
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        TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkul müzayedesi yapıyor. 16-17 Ekim'de yapılacak açık artırmada 151 konut ve 218 iş yeri satışı yapılacak. Satışa katılacak gerçek veya tüzel kişilerin, toplantı öncesinde kaıtlım teminatı yatırması gerekecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı tarihleri, ödeme planı ve iller...

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        TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

        TOKİ, şu illerde gayrimenkul satacak;

        Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli

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        TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ, 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de 218 iş yeri satılacak.

        Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

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        TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI

        TOKİ, 369 gayrimenkul satışında alıcılara üç farklı ödeme planı sunuyor;

        - Yüzde 15 peşinat 60 ay vade,

        - Yüzde 15 peşinat 120 ay vade,

        - Yüzde 25 peşinat 72 ay vade.

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