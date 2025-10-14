Habertürk
Habertürk
        TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satacak! TOKİ Gayrimenkul satışı ne zaman, başvuru şartları neler ve hangi illeri kapsıyor?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 48 ilde 509 gayrimenkul satışı yapacağını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. İhale tarihleri belli oldu. Peki TOKİ Gayrimenkul satışı ne zaman, başvuru şartları neler ve hangi illeri kapsıyor?

        Giriş: 14.10.2025 - 12:03 Güncelleme: 14.10.2025 - 12:03
        1

        TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satış tarihi belli oldu. Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Alıcılar, konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 30 peşinat 60 ay vadeyle sahip olabilecek. İşte, TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satış detayları

        2

        TOKİ 48 İLDE 509 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

        TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre kurum, 48 ilde mülkiyetinde bulunan 509 taşınmazın 15-16 Ekim'de satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

        KONUTLARA YÜZDE 25 PEŞİNAT 72 AY VADE

        Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.

        3

        ÖDEME PLANI

        Alıcılar, konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 30 peşinat 60 ay vadeyle sahip olabilecek.

        4

        Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Düzce, Karaman, Nevşehir, Zonguldak, Rize, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı'da bulunan 509 ev ve iş yeri satışa sunulacak.

        Öte yandan, istekliler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

