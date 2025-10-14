TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satacak! TOKİ Gayrimenkul satışı ne zaman, başvuru şartları neler ve hangi illeri kapsıyor?

TOKİ 48 İLDE 509 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre kurum, 48 ilde mülkiyetinde bulunan 509 taşınmazın 15-16 Ekim'de satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

KONUTLARA YÜZDE 25 PEŞİNAT 72 AY VADE

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.